Модель Playboy обнажилась на площади Ватикана - шокирующее фото

Фото — flickr.com

В Ватикане задержали модель Playboy Марису Папен за публичное обнажение — она разделась и устроила фотосессию на главной площади Ватикана, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Кроме того, указано, что вместе с девушкой был арестован и ее фотограф Джесси Уолкер. Фотосессия проходила недалеко от собора Святого Петра в Ватикане.

"Несколько фотографий, несмотря на задержание пары, все же были опубликованы в Сети. На одной из них Мариса идет голой, неся на плече деревянный крест.Мариса Папен ранее уже участвовала в подобных акциях. Она позировала обнаженной возле Карнакского храма в Египте, Стены Плача в Иерусалиме, а также в Соборе Святой Софии в Стамбуле", — сказано в сообщении.

Как известно, Ватикан — резиденция Папы Римского, территория Святейшего Престола (Престола Святого Петра), центрального органа Католической Церкви. Город-государство. Самое маленькое в мире независимое государство, анклав посреди Рима в Италии. Ватикан — это также административная организация, которая помогает Папе управлять Церковью.