Новый год 2019: как правильно встречать год Желтой Земляной Свиньи

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Уже осталось совсем недолго до Нового года — одного из самых любимых праздников как у взрослых, так и у детей. В 2019 году его символом будет Желтая Земляная Свинья. Как правильно встречать Новый год 2019, что надеть и поставить на новогодний стол, чтобы задобрить хрюшку — в материале ONLINE.UА.

Как встречать Новый год 2019

Желтая Земляная Свинья — семейное и доброе животное, олицетворяющее символ уюта. Ей нравится роскошь и комфорт, но она никогда не хвастается и не пускает пыль в глаза. В 2019 году хрюшка сделает все возможное для творческих людей, а также гарантирует благополучие тем, кто целыми днями пропадает на работе ради блага семьи.

Несмотря на особенности своего характера, Желтая Свинья позволяет в Новый год отдохнуть и расслабиться, развлечься и вкусно поесть — если все сделать "по правилам", то можно гарантированно завоевать благосклонность хозяйки следующего года.

В чем встречать Новый год 2019

Итак, в первую очередь при организации новогоднего праздника нужно определиться с нарядом. Естественно, Желтая Земляная Свинья любит желтый и золотой цвета. Это не значит, что нужно срочно бежать в магазин за ярко-желтым платьем или рубашкой — угодить хрюшке можно и правильно подобраными аксессуарами и украшениями. Это могут быть браслеты и серьги с янтарем, золотые подвески или же наборы украшений с жемчугом. Также для встречи Нового года 2019 идеально подойдут наряды в тех оттенках, которые отлично сочетаются с желтым цветом — например, оранжевый, синий, серый, коричневый, ярко-зеленый, белый, красный.

В стиле одежды Земляная Свинья неприхотлива, поэтому свободный стиль без элементов строгости станет лучшим выбором для нее. Легкие воздушные платья с цветочными рисунками, платья-рубашки, элегантные костюмы — чем оригинальнее и роскошнее будет наряд, тем хрюша будет довольнее. Поэтому лучше не ограничивать себя: чем богаче — тем лучше!

Меню на Новый год 2019: что поставить на новогодний стол

Хрюшка очень любит вкусно и досыта покушать. Она будет рада любому меню, так как всегда готова съесть все, что подадут. Но следует пожалеть ее чувства и исключить из меню на Новый год 2018 свинину, отказавшись от традиционного шашлыка, отбивных и запеченных поросят. Стейки из говядины, куриный шашлычок, рыбное заливное — разнообразие блюд, которые можно приготовить на Новый год 2019, обширно, поэтому каждая хозяйка сможет подобрать для своей семьи оптимальный вариант как по гастрономическим предпочтениям, так и по бюджету.

Еще один важный момент. При составлении меню на Новый год 2019 не стоит забывать об экзотических салатах и десертах — они придутся по душе хрюшке. Также, по восточным традициям, в отдельной тарелочке на праздничный новогодний стол необходимо поставить зерновой хлеб, орехи, крупу, застелить его скатертью желтого, фиолетового или голубого цвета, а сервировать красивой посудой.

Как украсить квартиру на Новый год 2019

Чтобы праздничная ночь на Новый год 2019 окутала дом настоящим волшебством, то перед праздником следует уделить внимание украшениям и декору. Неприхотливой, но чистоплотной и люящей роскошь хрюшке понравится, если ее встретят как королеву.

Главное, не забывайте, что выражение "Свинья грязь найдет" не про хозяку будущего года. Желтая Земляная Свинья отличается невероятной чистоплотностью, покорить ее можно только в доме, который сияет чистотой. Поэтому, прежде чем украшать дом или квартиру на Новый год 2019 следует провести генеральную уборку и выбросить все ненужное. В остальном — полет фантазии не ограничивается...

Например, хрюшке понравятся декоры из еловых веточек, украшенные шишками, рябиновыми кисточками и пенопластовым снегом. Немного мишуры, дождика и блестящих шариков также отлично впишутся в новогодний интерьер, но тут нужно не переусердствовать — Свинья в некотором смысле минималистка.

И помните, Новый год — пора сюрпризов, которыми нужно баловать себя и детей. И будьте на позитиве — тогда Желтая Земляная Свинья обязательно будет к Вам благосклонна и подарит чудо в будущем году!

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