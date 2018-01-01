Ситуация на Донбассе обострилась: штаб ООС сообщил тревожные новости

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Боевики вновь активизировали наступление на Донбассе, усилив провокации из запрещенного оружия. Украинским защитникам пришлось использовать огневые средства, чтобы отбить вражескую атаку. В ходе боевых действий один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ОСС.

Под огонь боевиков 18 декабря попали защитники Новотошковского, Крымского и Павлополя, располоежнных на Луганском и Мариупольском направлениях. Там враг бил из 122 мм артиллерии, минометов 82 мм и 120 мм калибра. Также бои шли в районе Авдеевки, Песков, Славного, Чермалыка и Лебединского.

В ночь с 18 на 19 декабря огневых провокаций со стороны боевиков зафиксировано не было. По данным разведки, накануне в ходе боев ранение получил один оккупант.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия привела в оперативную готовность армию для наступления на Украине, что подтверждают данные военной разведки.