Эстония требует не пускать в ЕС российских чиновников: что случилось

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Эстонские депутаты — Андрес Херкель (Свободная партия), Хенн Пиллуаас (EKRE) и Март Нутть (Isamaa) — внесли в парламент документ, призванный запретить въезд в Эстонию и страны Шенгена четырем гражданам РФ, которые, по данным эстонских политиков, причастны к атаке на украинские корабли в Керченском проливе, или же причастны к агрессии России против Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

Среди предложенных лиц — Василий Пискарев (возглавляет комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), Алексей Пушков (председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ). Генерал Владимир Кулешов (первый заместитель руководителя ФСБ и начальник пограничной службы ФСБ), контр-адмирал Сергей Станкевич (начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя).

"Это люди, которые поощряют и активно поддерживают агрессию против украинских баз в Керченском проливе. Их присутствие на территории Эстонской Республики или стран Шенгенской конвенции угрожает безопасности государств, а потому — нежелательно", — отметил Херкель.

Если инициатива будет поддержана, то правительства сделают предложение ввести личные санкции против указанных лиц, в частности, установить запрет на въезд.