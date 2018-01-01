Трамп шантажировал и угрожал Меркель: стало известно о громком скандале на саммите НАТО

Дональд Трамп та Ангела Меркель (фото — kremlin.ru)

Американский скандал Дональд Трамп устроил громкий скандал на саммите НАТО в Брюсселе, который проходил в июле текущего года. Он прервал выступление украинского главы Петра Порошенко, который подтверждал интерес Украины вступить в НАТО, набросившись с угрозами на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Подробности скандальной выходки Трампа раскрылись только сейчас, сообщает ONLINE.UA со ссылкой The New Yorker.

Источник подчеркивает, что Трамп опоздал на саммит НАТО и как только появился в зале заседания, то сразу набросился на членов Альянса. Больше всего он сосредоточился на канцлере Германии Ангеле Меркель, к которой обращался на "ты".

Президент США обозвал всех союзников по НАТО "паразитами, потребляющими плоды американской мощи". Он угрожал, что пойдет своим путем, если они не станут больше тратить на сферу обороны.

"Лидеры НАТО сидели потрясены тем, что называлось "странным зрелищем" со стороны Трампа", — описывает источник обстановку на саммите НАТО.

Отмечается, что за Меркель в момент нападок Трампа заступилась президент Литвы Даля Грибаускайте. Она попыталась закрыть рот президент США, напомнив, что Германия направила войска для защиты Литвы от России. Тем самым Грибаускайте встала на защиту Меркель, которая, в свою очередь, уверяла Трампа, что не отказывается тратить больше на общую оборону НАТО. Премьер-министры Дании и Норвегии также подтвердили, что увеличили взносы в Альянс.

После громкого скандала, устроенного Трампом, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте взял слово и попытался сгладить конфликт. Он признал, что с приходом Трампа к власти союзники по НАТО совместно расширили свои оборонные бюджеты до 70 млрд долларов. Он назвал это "победой" Трампа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель выступила за создание армии для защиты от России и США, на что жестко ответил Трамп.