Начинается новая эра: Трамп принял важное решение

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп приказал Пентагону создать командование, которое будет контролировать военные операции в космосе, передает ONLINE.UA со ссылкой на RFE/RL.

В одностраничном меморандуме указано, что новая структура должна наблюдать за космическими операциями и организовывать, заботиться об ускорении технического прогресса и поиск более эффективных способов защиты объектов США в космосе, в частности спутников.

"Этот шаг отражает рост беспокойства Вашингтона, что Китай и Россия поставили себе зацель разрушить, отключить или даже уничтожить спутники, на которые рассчитывают силы США. Эти спутники обеспечивают навигацию, связь и наблюдение.Выступая в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида, вице-президент США Майк Пенс заявил: "Сегодня начинается новая эра национальной безопасности Америки в космосе", — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что космическое командование объединит космические возможности во всех ветвях вооруженных сил. Пенс добавил, что оно "будет развивать космическую доктрину, тактику, методику и процедуры, которые позволят нашим бойцам защитить нашу нацию в эту новую эпоху".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный американский изобретатель и предприниматель Илон Маск с большой вероятностью может отправиться осваивать Марс. Кроме того, инженер отметил, что это будет "билет в одну сторону".