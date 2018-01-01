Военное положение в Украине: глава Минобороны сделал важное заявление

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До 26 декабря в Украине будут полностью выполнены все запланированные мероприятия на время военного положения. В Минобороны уверены, что успеют сделать все, что необходимо для усиления боеготовности и способности ВСУ решительно оборонять территорию страны в случае наступления агрессора.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время переговоров со спецпредставителем Госдепа США куртом Волкнром, который накануне приехал в Киев, сообщает ONLINE.UA.

Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что Полторак и Волкер обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Черном и Азовском морях, где в конце ноября Россия совершила открытое вооруженное нападение на украинские корабли и моряков, которые до сих пор находятся в плену у агрессора. Речь также шла об оккупированных Донбассе и Крыме, о двустороннем сотрудничестве между США и Украиной и усилении давления на Россию за ее агрессию против Украины.

Следует отметить, что в ходе официального визита в Киев Волкер также встретился с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Представитель Госдепа США выразил решительную поддержку Украине со стороны США после очередного акта агрессии России. Парубий поблагодарил США за это, подчеркнув, что такие действия, как отмена встречи Трампа и Путина из-за нападения России на Украину в Керченском проливе, являются важным сигналом для мировой поддержки Украины.

Волкер и Парубий также обсудили военное положение, которое введено в Украине. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что оно стало вынужденной мерой, необходимой для координации между гражданскими администрациями и военными.

"Это очень важно. Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы", — подчеркнул Парубий.

Волкер на это ответил, что для США является абсолютно прозрачным и понятным, что атака на украинские корабли была незаконной.

"Это была незаконная претензия России на морские территориальные воды. Незаконным было блокирование и захват кораблей и моряков. На этот факт была ответная реакция многих стран. В частности, вчера в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно — это была военная агрессия", — добавил Волкер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Волкер назвал способы, которыми Запад может сдерживать российскую агрессию против Украины.