Ілон Маск (фото — flickr.com)

Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом он сообщил в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Тесла в тоннеле @boringcompany с колесным механизмом, который прячется и превращает машину на рельсовый поезд и обратно", — сказано в сообщении.

Что интересно, в скоростном туннеле сможет использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

"В тоннеле можно безопасно путешествовать со скоростью более 150 миль в час (240 км/ч). На такой скорости это будет похоже на телепортацию через город", — написал Маск.

По его словам, во время демонстрационной поездки машина будет опускаться в тоннель лифтом, пролетит через туннель с помощью направляющих колес, поднимется вверх лифтом в пункт назначения, а затем будет двигаться по обычным дорогам обратно к точке старта.

Стоит отметить, что первое путешествие через тоннель длилось около 2 минут. Во время теста столкнулись с определенной проблемы – две бетонные конструкции стены туннеля были настолько неравны, что казалось, будто едешь по грунтовой дороге. Однако Маск пообещал, что данный тоннель лишь прототип и в конечном итоге он будет гладкий, как стекло.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск запустил Тesla Model X в подземный скоростной тоннель.