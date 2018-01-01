Жесткий ответ на оккупацию Крыма: Украина готовит новые санкции против России

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Украинские власти подготовили новый пакет санкций против России за оккупацию Крыма. В санкционный список на этот раз хотят включить 14 юридических и 23 физических лиц, которые причастны к поставкам материалов и оборудования для российских заводов в Крыму, а также участвуют в проведении незаконных раскопок на объектах культурного наследия.

Подробности нового санкционного пакета Украины против России сообщила пресс-служба МинВОТ, передает ONLINE.UA.

Санкции также намерены наложить на российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма, юридических лиц, которые проводят перевозки через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переплаву. В санкционный список еще включат физических лиц, которые возглавляют компании, участвующие в строительстве незаконного Керченского моста.

"Введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины", — уточнили в министерстве.

Следует отметить, что Кабмин уже внес на рассмотрение СНБО предложенный МинТОТ новый антироссийский санкционный список, в который планируется внести несколько десятков лиц, причастных к оккупации Крыма и незаконной деятельности на территории полуострова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин без обсуждения продлил действие запрета на ввоз российских товаров на территорию Украины еще на год — до 2020 года.