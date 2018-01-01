В США наконец-то прокомментировали создание Православной церкви Украины

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний разговаривал по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте Госдепа США, передает ONLINE.UA.

Госсекретарь США заверил Епифания в поддержке Вашингтоном религиозной свободы в Украине

"Секретарь Майк Помпео провел телефонный разговор с новоизбранным главой Православной церкви Митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета", — сказано в сообщении.

Помпео также призвал уважать право всех украинцев на свободу вероисповедания.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны Православной церкви Украины не будет.

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе", — сказал он.

Председатель ПЦУ подчеркнул, что все должно проходить мирно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 декабря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первое богослужение в качестве предстоятеля новообразованной Православной церкви Украины. Он сообщил, что действующим кафедральным собором ПЦУ будет Михайловский Златоверхий собор.