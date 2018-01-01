Новая кредитная программа и немедленный первый транш: МВФ принял окончательное решение по Украине

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В МВФ утвердили новую кредитную программу для Украины, по которой решено немедленно выделить первый транш в размере 1,4 млрд долларов.

Детали программы помощи stand-by для Украины сообщаются в официальном заявлении, опубликованном на сайте МВФ, передает ONLINE.UA.

Новая кредитная программа МВФ для Украины рассчитана на общую сумму 3,9 млрд долларов. Она является краткосрочной (не более 3 лет) и предназначена для преодоления дефицита средств в краткосрочной перспективе. Главными приоритетами новой программы являются: обеспечение дальнейшего снижения внешнего долга Украины, снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса, усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования, продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

"Украинская власть сделала важные шаги для финансовой поддержки МВФ, в том числе путем утверждения надежного бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление и принятия законодательства по совершенствованию управления в государственных банках. Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в контексте сложных вызовов", — заявил первый заместитель директора и и.о. председателя Фонда Дэвид Липтон.

В Минфине Украины уточнили, что первый транш МВФ по новой кредитной программе в размере 1,4 млрд долларов поступит уже до 25 декабря 2018 года. Решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ назвали рекордную сумму мирового долга — в 2018 году он достиг 184 трлн долларов.