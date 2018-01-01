Россия задумала новое скандальное строительство на спорных Курилах: Япония решительно протестует

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Российские власти задумали построить на спорных Курильских островах жилье для военных. В Японии выразили решительный протест Москве, подчеркнув, что это строительство противоречит позиции Токио по этим территориям.

Официальный протест России был передан МИД Японии по дипломатическим каналам в Москве, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Таким образом в Токио ответили на заявление начальника пресс-службы российского Восточного военного округа (ВВО) полковника Александра Гордеева, сообщившего, что до конца года планируется заселить два общежития для военнослужащих на Итурупе и Кунашире, а в 2019 году планируется построить и заселить еще три аналогичных общежития для военных на южных Курильских островах.

Напомним, часть Курильских островов была включена в состав СССР после Второй мировой войны. Япония до сих пор оспаривает данное решение и наставивает на том, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группа островов Хабомаи, являются японской территорий. По этой причине между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор, а отношения между странами остаются напряженными.

Несмотря на то, что территориальный спор не урегулирован, Россия в полной мере "хозяйствует" на Курилах. Там проводятся военные учения, из-за которых протестуют власти Японии. А кроме скандального строительства жилья для российских военных, Москва решила проложить связь между Курильскими островами и Сахалином, в связи с чем в южной части Охотского моря начала прокладку подводной волоконно-оптической линии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина выступили с резонансным заявлением по Курилам, заявив, что передача этих спорных островов Японии невозможна.