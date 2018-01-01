"Угроза для всех": в Евросоюзе предупреждают о глобальных последствиях агрессии Путина

"Угроза для всех": в Евросоюзе предупреждают о глобальных последствиях агрессии Путина

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава МИД Польши Яцек Чапутович и глава МИД Финляндии Тимо Сойни считают, что одной из угроз для мировой безопасности является ревизионистская политика России. По их мнению, агрессивные действия РФ на востоке Украины и в Азовском море, а также ее влияние в киберпространстве является глобальной угрозой для всех, передает ONLINE.UA.

"Россия, особенно последние ее действия в бассейне Азовского моря, это все показывает, что не только для Польши, но и для других государств и международных организаций, в частности, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Россия представляет угрозу", – подчеркнул он.

Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что ситуация на востоке Украины и российская агрессия на украинские военные корабли в Керченском проливе значительно ослабили безопасность в Европе, в частности, в бассейне Балтийского моря.

"Нет непосредственной угрозы со стороны России для, скажем, Финляндии. Но шатание лодкой, гибридная угроза, влияния в киберпространстве, неуверенность и давление это все создало ситуацию, которая представляет угрозу для нас всех", – добавил Сойни.

По его словам, необходимо продолжать политику санкций против России.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Москва не исключает, что из-за нападения на украинские корабли против России будут введены новые санкции. Но в МИД РФ дерзко заявили, что Россию санкции уже не волнуют

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, РФ, Азов, агрессия
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