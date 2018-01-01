Польша закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной: названа причина

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С 1 января 2019 года Польша закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной "Долгобичув-Угринов". Данный пункт был временным, его решили закрыть, так как он создает много угроз для безопасности людей, сообщает ONLINE.UA.

"Временный характер инфраструктуры, обустроенной для пешеходного движения, создает много угроз и не позволяет продолжить пилотный проект в его нынешнем виде. Кроме того, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", — говорится в заявлении", — говорится в заявлении польских пограничников.

Львовские пограничники пока не получали от польских коллег официальной информации о закрытии пешеходного пункта пропуска "Долгобичув-Угринов". Но они подтвердили, что действие эксперимента действительно заканчивается, а в Польше уже и ранее заявляли, что немерены закрыть пешеходный пункт пропуска с Украиной.

Напомним, пешеходный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" открыт в 2014 году. С начала работы он предназначен для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако летом 2015 года там начали экспериментальный проект сроком на полгода, обустроив пеший переход. По данным польских пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска "Долгобичув-Угринов" пользуются 3,5 тысячи путешественников, пешком или на велосипеде — около 850 человек.

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