РФ руководит войной на Донбассе: Украина подает в ЕСПЧ доказательства

Официальный Киев передал в Европейский суд по правам человека подробную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам в России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", — сказал Орешник.
Он также подчеркнул, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с более-менее установленной иерархией, с единым штабом в городе Новочеркасск.
"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "абы как", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства этого, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более-менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России – с реальными фамилиями, данными прикрытия, документами, перехватами и тому подобное", — подчеркнул заместитель министра.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.