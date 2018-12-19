РФ руководит войной на Донбассе: Украина подает в ЕСПЧ доказательства

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Официальный Киев передал в Европейский суд по правам человека подробную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам в России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", — сказал Орешник.

Он также подчеркнул, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей действуют два армейских корпуса с более-менее установленной иерархией, с единым штабом в городе Новочеркасск.