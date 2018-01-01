Украина и Беларусь подписали важное соглашение: о чем договорились

Фото: pixabay.com

Киев и Минск договорились восстановить речное судоходство между Украиной и Беларусью. Соответствующее соглашение было подписано сторонами в присутствии замминистра инфраструктуры Украины по евроинтеграции Виктора Довганя и замминистра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексея Ляхновича, сообщает ONLINE.UA.

Соглашение о возобновлении речного судоходства направлено на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

В Беларуси в рамках возобновления речного судоходства с Украиной обязались предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Республика Беларусь). Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ.

"Реализация проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять, в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40 , решений Межправительственной украино-белоруской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", — уточнили в АМПУ детали важного соглашения с Беларусью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией. Он подчеркивал, что ситуация, которая сложилась на Донбассе — больной вопрос для Украины, и для ее соседей, поскольку это вопрос мира и войны.