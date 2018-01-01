Готовятся к воздушной атаке: Россия запустила "Триумфы" и "Панцири" в оккупированном Крыму

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Россия провела очередные военные учения в оккупированном Крыму. В них приняли участие ЗРК С-400 "Триумфы" и ракетно-пушечные комплексы "Панцири" — электронные пуски провели по воздушным целям, имитирующим нападение противника, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В рамках военных учений российские военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые позиционные районы. Там были развернуты пусковые установки, после чего расчеты проверили ориентирование комплексов на местности. Затем их привели в боевой режим и начали сбор данных о воздушной обстановке.

"При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". В целях отработки мероприятия по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", — уточнили в пресс-службе Черноморского флота РФ, подчеркнув, что учения завершились успешно и обнаруженная воздушная цель была поражена.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался серьезным прорывом России в создании новейшего оружия и ядерной триадой страны, которая сможет обеспечивать безопасность РФ на десятилетия вперед.