Forbes назвал 10 самых богатых звезд мира

Авторитетное издание Forbes наконец-то объявило десятку самых богатых знаменитостей мира. В рейтинге богачей вошли Instagram-блогеры, артисты, ведущие, актеры и многие другие, передает ONLINE.UA.

Рейтинг в этом году возглавил американский кинорежиссер и создатель серии "Звездных войн" Джордж Лукас, который в 2018 году обогатился на 5,4 миллиарда долларов.

Второе место занял другой известный кинорежиссер и автор ряда популярных фильмов "Парк Юрского периода", "Первому игроку приготовиться" и других Стивен Спилберг, который пополнил свое состояние в 2018 году на 3,7 миллиарда долларов.

"Бронзу" получила всемирно известная телеведущая Опра Уинфри, которая в ушедшем году заработала 2,8 миллиарда долларов.

Вот как выглядит рейтинг десяти самых богатых звезд мира по версии Forbes:

1. Режиссер Джордж Лукас – 5,4 миллиарда долларов

2. Режиссер Стивен Спилберг – 3,7 миллиарда долларов

3. Ведущая Опра Уинфри – 2,8 миллиарда долларов

4. Баскетболист Майкл Джордан – 1,7 миллиарда долларов

5. Бьюти-бизнесмен Кайли Дженнер – 900 миллионов долларов

6. Рэпер Jay-Z – 900 миллионов долларов

7. Иллюзионист Дэвид Копперфильд – 875 миллиона долларов

8. Рэпер Diddy – 825 миллиона долларов

9. Игрок в гольф Тайгер Вудс – 800 миллионов долларов

10. Писатель Джеймс Паттерсон – 800 миллионов долларов

Как сообщал ONLINE.UA, американская модель и сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, может стать самой молодой миллиардершей в истории.