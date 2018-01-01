Forbes назвал 10 самых богатых звезд мира

Авторитетное издание Forbes наконец-то объявило десятку самых богатых знаменитостей мира. В рейтинге богачей вошли Instagram-блогеры, артисты, ведущие, актеры и многие другие, передает ONLINE.UA.
Рейтинг в этом году возглавил американский кинорежиссер и создатель серии "Звездных войн" Джордж Лукас, который в 2018 году обогатился на 5,4 миллиарда долларов.
Второе место занял другой известный кинорежиссер и автор ряда популярных фильмов "Парк Юрского периода", "Первому игроку приготовиться" и других Стивен Спилберг, который пополнил свое состояние в 2018 году на 3,7 миллиарда долларов.
"Бронзу" получила всемирно известная телеведущая Опра Уинфри, которая в ушедшем году заработала 2,8 миллиарда долларов.
Вот как выглядит рейтинг десяти самых богатых звезд мира по версии Forbes:
1. Режиссер Джордж Лукас – 5,4 миллиарда долларов
2. Режиссер Стивен Спилберг – 3,7 миллиарда долларов
3. Ведущая Опра Уинфри – 2,8 миллиарда долларов
4. Баскетболист Майкл Джордан – 1,7 миллиарда долларов
5. Бьюти-бизнесмен Кайли Дженнер – 900 миллионов долларов
6. Рэпер Jay-Z – 900 миллионов долларов
7. Иллюзионист Дэвид Копперфильд – 875 миллиона долларов
8. Рэпер Diddy – 825 миллиона долларов
9. Игрок в гольф Тайгер Вудс – 800 миллионов долларов
10. Писатель Джеймс Паттерсон – 800 миллионов долларов
Как сообщал ONLINE.UA, американская модель и сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, может стать самой молодой миллиардершей в истории.