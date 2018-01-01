Встреча Путина и Трампа, ядерное оружие в Крыму: хакеры взломали тайную переписку дипломатов ЕС

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Неизвестные хакеры взломали тайную переписку дипломатов ЕС, данные которой они слили в сеть. Им удалось получить доступ к более чем тысячи сообщений, переданных по дипломатическим каналам, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Фирма Area 1, основанная экс-сотрудниками Агентства национальной безопасности (АНБ) США и работающая в сфере кибербезопасности, подтвердила, что хакерам удалось взломать переписку дипломатов ЕС. В ней шла речь по поводу России, о встрече призидентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, о торговой войне между США и Китаем.

По утверждению издания, часть данной переписки касается РФ, в том числе состоявшейся в июне в Хельсинки встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Как говорится в материале, некий дипломат из входящей в ЕС страны назвал в сообщении данный саммит "успешным", при этом в скобках было указано — "по крайней мере для Путина".

Также из дипломатической переписки стало известно, что Россия хотела провести допрос американцев, которые, по мнению российских следователей, замешаны в противоправной деятельности против РФ. В материале говорится, что, согласно одному из сообщений, датированному 20 июля, "сотрудники Белого дома заверили европейцев, что согласие Трампа будет "ужато", чтобы не допустить допросов американцев".

В одном из сообщений также озвучивается версия о том, что российские военные могли разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Источник подчеркивает, что официального подтверждения данной информации нет.

По мнению сотрудников Area 1, за похищением тайной переписки дипломатов ЕС якобы могут стоять хакеры, связанные с властями КНР. При этом представители АНБ США заверили, что ранее неоднократно предупреждали дипломатов из ЕС об уязвимости их систем передачи информации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, в апреле 2018 года из Нидерландов выслали четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Ими оказались сотрудники российского ГРУ, у которых были дипломатические паспорта.