Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Ученым удалось обнаружить доселе неизвестное науке существо-амфибию, которое ничего не видит и погружается в землю. Ему дали латинскую версию имени Дональда Трампа — Dermophis donaldtrumpi, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Указано, что название для зверька выбрал глава компании EnviroBuild Эйден Белл, который купил это право на аукционе за 25 тысяч долларов.

"Маленькое существо нашли в Панаме. Оно без ног и имеет привычку прятать голову в песок. По мнению Белла, такое поведение животного очень похоже на реакцию американского президента на глобальное потепление. Трампа уже неоднократно в шутку сравнивали с различными животными – с ядовитой пушистой гусеницей, золотым фазаном и даже назвали в его честь моль", — сказано в сообщении.

Как известно, в последнее время изменение климата наносит большой вред американцам – от лесных пожаров до наводнений, и ситуация продолжает ухудшаться. Однако Трамп на соответствующий доклад правительства США заявил: "Я в это не верю!".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп удивила странной эмоцией во время встречи с российским главой Владимиром Путиным в Хельсинки.