В Киеве загорелась школа - опубликовано видео

Напомним, что утром 9 октября вблизи города Ичня в Черниговской области, в районе сел Дружба и Августовка, начались взрывы. Местное население срочно эвакуировали. Служба автомобильных дорог области заявила об ограничении движения на некоторых участках.

Как сообщал ONLINE.RU, министр обороны Степан Полторак допускает, что кто-то заложил боеприпасы для подрыва хранилищ на 6-му арсенале оружия вблизи Ични в Черниговские области.