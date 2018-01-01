В Киеве загорелась школа - опубликовано видео

В Киеве горела школа, 303 лицей, что на улице Драгоманова в Дарницком районе — детей и персонал сразу же экстренно эвакуировали, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что огонь вспыхнул в комнате школьного слесаря. Однако пожар удалось быстро потушить своими силами еще до прибытия спасателей. К счастью, пострадавших нет.
"Загорелся мусор в подсобном помещении слесаря лицея. И еще до прибытия спасательных подразделений работники самостоятельно потушили этот пожар. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.