В Киеве загорелась школа - опубликовано видео

В Киеве загорелась школа - опубликовано видео

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Фото — flickr.com

В Киеве горела школа, 303 лицей, что на улице Драгоманова в Дарницком районе — детей и персонал сразу же экстренно эвакуировали, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что огонь вспыхнул в комнате школьного слесаря. Однако пожар удалось быстро потушить своими силами еще до прибытия спасателей. К счастью, пострадавших нет.

"Загорелся мусор в подсобном помещении слесаря лицея. И еще до прибытия спасательных подразделений работники самостоятельно потушили этот пожар. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

 

Напомним, что утром 9 октября вблизи города Ичня в Черниговской области, в районе сел Дружба и Августовка, начались взрывы. Местное население срочно эвакуировали. Служба автомобильных дорог области заявила об ограничении движения на некоторых участках.

Как сообщал ONLINE.RU, министр обороны Степан Полторак допускает, что кто-то заложил боеприпасы для подрыва хранилищ на 6-му арсенале оружия вблизи Ични в Черниговские области.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Киев, школа, пожар, дети
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