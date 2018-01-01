Продление военного положения в Украине: в США дали четкие рекомендации Киеву

Продление военного положения в Украине: в США дали четкие рекомендации Киеву

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Фото: facebook.com

Официальный Киев должен придерживаться демократических принципов и не продлевать военное положение в Украине, которое было введено из-за российской агрессии в Азовском море.

С таким призывом в адрес украинских властей выступил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер во время официального визита в Киев, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", — заявил Волкер в Киеве на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием.

Но при этом он подчеркнул, что очень важно вложиться во временной период введенного военного положения и не продлевать особый режим, действие которого завершается 26 декабря в 14:00.

Следует отметить, что глава Минобороны Украины Степан Полторак на призыв Волкера не продлевать военное положение в Украине уверил, что все запланированные мероприятия на время военного положения будут выполнены в срок.

Кроме военного положения, Волкер и Парубий обсудили поддержку Украины со стороны США и ЕС. Спецпредставитель Госдепа США уверил, что в Евросоюзе и НАТО четко понимают, что морская претензия России была незаконной, а ее действия были военной агрессией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине с 3 декабря проходят масштабные военные сборы. К ним привлекли резервистов и военнообязанных украинцев, которых подготавливают к обороне Украины в случае вооруженного вторжения России.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: воєний стан, Украина, продолжение, США, Курт Волкер, рекомендации
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