В Минздраве Украины сообщили тревожную новость

В Министерстве здравоохранения заявили, что показатели заболеваемости корью в Украине остаются высокими — только в течение текущего года от кори умерло 16 человек, передает ONLINE.UA.

Указано, что за прошедшую неделю в Украине корью заболели 2 652 человека. А также стало известно, что на прошлой неделе от осложнений вследствие кори умер ребенок в Одессе, которому было 1 год и 3 месяца.

"Важно, что защитить детей с серьезными противопоказаниями прививок может только коллективный иммунитет, когда 95-98% населения вакцинировано против кори. Однако по состоянию на 1 ноября уровень охвата плановыми прививками детей в возрасте 1 год в Одесском регионе составляет 68,9%. Однако этого недостаточно для того, чтобы инфекция не распространялась. Это уже 16-й случай смерти от кори за 2018 год", — сказано в сообщении.

В Минздраве настоятельно призывают родителей обязательно вакцинировать детей, придерживаясь сроков Календаря прививок. А также необходимо как можно быстрее наверстать прививки, если по каким-то причинам пропустили плановую вакцинацию. Прививаться по Календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

По состоянию на 13 декабря 2018 г. в Украине имеются 860,5 тысяч доз качественной, безопасной и эффективной вакцины против кори, паротита и краснухи.