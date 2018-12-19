Жители Бучи снесли забор вокруг имения скандального застройщика

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Жители города Буча Киевской области демонтировали забор вокруг особняка скандально известного застройщика Алексея Зиневича, после этого активисты Бучи пикетировали горсовет с требованием отменить решение совета о незаконно выделенных Зиневичу земельных участках и построили возле горсовета из кусков забора его усадьбы памятник земельному дерибану. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

"Сегодня сотни бучанцев вышли в имение скандального застройщика Алексея Зиневича и демонтировали забор его имения. Этот забор привезли в Бучанского городского совета, где сделали из него памятник земельному дерибану. Во время войны на Востоке, когда сотни местных АТОвцев не получают земельных участков, Зиневич получил аж 7 участков в Лесной Буче. Таким образом, землей громады мэр Бучи Анатолий Федорук незаконно рассчитался за положительные сюжеты на телеканале "Взгляд", владельцем которого является Зиневич ", — сообщил депутат Бучанского городского совета Александр Таможний

Под горсоветом с самого утра горели шины, активисты установили палатки и планируют основную акцию провести 20 декабря, во время сессии.

"Обращаюсь ко всем депутатам Бучанской городской рады с требованием проголосовать за отмену решения о выделении Алексею Зиневичу земельных участков на подставных лиц. Если депутаты не поддержат это решение, жители города будут вынуждены прийти на сессию и требовать отставки мэра Бучи Анатолия Федорука, который связан с Зиневичем тесными коррупционными связями. Это подтверждает и тот факт, что Федорук перед голосованием 29 ноября сказал депутатам, что эти участки выделяются воинам АТО, впрочем через подставных людей они оказались снова в собственности Алексея Зиневича ", — добавил Таможний.

Участок в Лесной Буче, где землю на подставных лиц получил Алексей Зиневич, стоит до 15 тыс долл за сотку. Ориентировочная рыночная стоимость выделенной Зиневичу земли достигает десятков миллионов гривен.

Напомним, что Алексей Зиневич получил 7 земельных участков в Лесной Буче, где вырубил лесные насаждения и построил имение, защитив его четырехметровым забором, который и снесли активисты.

Земельный участок по адресу г Буча, вул. Грибоедова, 2-Г с кадастровым номером 3210800000: 01: 087: 0115 в 2015 году было выделено Зиневич Галине Ивановне, которая 13 ноября 2018 подарила ее Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил дом площадью 293,8 кв. м.

с кадастровым номером 3210800000: 01: 087: 0115 в 2015 году было выделено Зиневич Галине Ивановне, которая 13 ноября 2018 подарила ее Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил дом площадью 293,8 кв. м. Земельный участок по адресу г Буча, вул. Грибоедова, 2-П с кадастровым номером 3210800000: 01: 087: 0116 в 2015 году было выделено Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил еще один дом площадью 348,4 кв. м.

с кадастровым номером 3210800000: 01: 087: 0116 в 2015 году было выделено Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил еще один дом площадью 348,4 кв. м. Земельный участок по адресу г Буча, вул. Анны Борвинок, 5 с кадастровым номером 3210800000: 01: 087: 0117 в 2015 году было выделено Зиневич Наталье Алексеевне, которая 13.11.2018 года подарила ее Алексею Зиневичу.

Еще четыре земельных участка были выделены сессией Бучанского горсовета 29 ноября 2018 Дубич Андрею Михайловичу, Полищук Наталье Леонтьевне, Лисаченко Наталии Сергеевне и ее родной сестре Лисаченко Анастасии Сергеевне.