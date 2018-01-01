Эксперт: Путин в патовой ситуации

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Резолюция Генассамблеи ООН об осуждении милитаризации Россией Крыма усиливает политическое давление на страну-агрессора и увеличивает вероятность принятия Азовского пакета санкций. Таким мнением поделился директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Резолюция Генассамблеи ООН в отношении милитаризации Россией Крыма – еще один весомый аргумент для Украины в международных судах против РФ. Это усиливает нашу позицию во время сложных дебатов формирование Азовского пакета санкций. Процесс осознания западными политиками необходимости введения новых санкций продолжается", — говорит эксперт.

По его мнению, глава Кремля хочет использовать моряков, как разменную монету в торгах с Западом, однако сейчас он находится в патовой ситуации. США поставили Россию в определенные условия относительно захвата наших судов и моряков: никаких переговоров с Трампом, пока Кремль не освободит военнопленных.

"Но Путин никогда не действует под давлением. Уже звучали мнения, что президент РФ не будет разговаривать с Украиной до президентских выборов. С нашей стороны, это попытка объяснить рационально политику Путина. Но объяснить логически шаги президента РФ невозможно. Путин иррационален", — добавил эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин нарисовал схему "нарушений" украинских кораблей в Керченском проливе для Меркель и Макрона, чтобы убедить их в том, что они шли в Керчь для того, чтобы взорвать мост.