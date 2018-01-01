На Буковине верующие УПЦ МП самостоятельно перешли в Православную церковь Украины

На Буковине церковная община на собрании решила перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Верующие ждали на создание новой церкви еще с лета. Указано, что это произошло в селе Шишковцы Кицманского района, передает ONLINE.UA.

Люди вместе со священником собрались в местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы и почти единодушно решили перейти из УПЦ МП В ПЦУ.

Главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черниговской ОГА Сергей Бухаров рассказал, что решение было почти единогласным.

"Сегодня утром на собрании все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к Единой Поместной Церкви. Их поддержал и священник, который проводил собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг... Кэтому жители села готовились с лета – люди собирали подписи за создание поместной церкви, а затем ждали Объединительного Собора", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 декабря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первое богослужение в качестве предстоятеля новообразованной Православной церкви Украины. Он сообщил, что действующим кафедральным собором ПЦУ будет Михайловский Златоверхий собор.