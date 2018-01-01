Арест Савченко: суд принял новое решение

Надія Савченко (фото — facebook.com)

В Киеве состоялось очередное заседание Шевченковского районного суда по делу нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти в Украине. Суд принял решение еще на два месяца продлить ее арест — до 15 февраля 2019 года включительно, сообщает ONLINE.UA.

Тем самым суд продлил арест Савченко, мера пресечения в виде содержания под стражей завершалась 23 декабря. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко подтвердила, что Савченко продлили арест на 60 суток, несмотря на то, что адвокаты опровергли все доводы стороны обвинения. Также она добавила, что сейчас команда Савченко собирает документы для подачи иска в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко была задержана и арестована.

Ее подозревают в сговоре с целью силового захвата власти, в подготовке к силовому захвату власти, в подготовке покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, в подготовке теракта, а также в содействии боевикам "ДНР".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 5 декабря Савченко объявила сухую голодовку, но уже 13 декабря прекратила ее, заявив, что ей пошли на уступки.