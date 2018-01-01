Меган Маркл рассмешила сеть шуткой о своей беременности

Меган Маркл та принц Гаррі (фото — instagram.com)

18 декабря герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила дом для пожилых людей Brinsworth House. Для публичного выхода в этот раз она выбрала приталенное платье, подчеркнув свой округлый живот, передает ONLINE.UA.

Жена принца Гарри пообщалась с бывшими актерами, певцами и танцовщиками, которые живут в Brinsworth House. С пожилыми людьми Меган Маркл быстро нашла общий язык, ведь до замужества она тоже активно участвовала в съемках голливудских сериалов и фильмов.

Стоит отметить, что не обошлась встреча без курьезов. Меган Маркл в беседе с 87-летней Жозефин Гордон призналась, что чувствует себя прекрасно и "очень беременной". Сделала герцогиня это с непринужденной улыбкой, мило поглаживая свой округлый животик.

"Хорошо себя чувствую, а еще очень беременной", – пошутила Меган Маркл.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают с Кенсингтонского дворца в свой дом, расположенный на территории Виндзорского замка, так как не хотят оставаться соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Разлад в королевской семье возник из-за расхождения во взглядах принца Гарри и Меган Маркл с герцогами Кембриджскими.