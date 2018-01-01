Реальные кровавые войны: эксперты сделали тревожный прогноз на 2019 год

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Эксперты Bloomberg сделали тревожный прогноз на 2019 год. Они призвали весь мир готовиться к наихудшим сценариям, предупредив о реальных рисках развития кровавых и торговых войн, а также вспышке ядерной гонки между Россией и Западом, сообщает ONLINE.UA.

По мнению политических и экономических экспертов, 2019 год будет еще хуже предыдущего, он будет тревожным и хаотичным годом с самыми непредсказуемыми "сюрпризами". Чтобы разобраться в том, что мир ждет в следующем году, политологи и экономисты составили календарь ключевых моментов, которые несут глобальную угрозу.

На первое место среди угроз эксперты поставили гонку вооружений, которая возникнет между Россией и Западом, если США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По наихудшему сценария, США выйдут из договора РСМД, после чего Россия направит свои незаконно построенные ракеты на своих западных соседей, бросив "политическую гранату" в НАТО.

"Bloomberg считает, что риск разрыва ядерного договора высокий, а начала новой ядерной гонки в Европе – средний", — говорится в прогнозе на 2019 год.

На втором месте угроз и наихудших сценариев оказались отношения России и США. По наихудшему сценарию, отношения США и России перейдут на стадию открытой вражды, что отразится на договоренностях относительно контроля вооружений и тех сферах, где страны еще сохраняли сотрудничество. Риск такого развития событий, по мнению издания, высокий.

Реальные кровавые войны также попали в число ключевых рисков на 2019 год. По мнению экспертов, они могут возникнуть из-за разрыва США ядерного соглашения по Ирану и введения санкций против этой страны.

Уровень риска "средний" эксперты Bloomberg поставили на начало открытой войны России против Украины. Отмечается, что после нападения РФ на украинские корабли в Керченском проливе нестабильность на Донбассе может только усугубиться.

Война в Сирии, по прогнозу Bloomberg, будет продолжаться и в течение всего 2019 года. Таким образом, это будет уже восьмой год кровопролития в стране. Не исключается также вспышка полномасштабной торговой войны между США и Китаем, что подорвет экономический рост и безопасность по всей планете — риск такого развития событий высок.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался, что Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.