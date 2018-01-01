"Если РФ нападет на Украину ...": у Порошенко рассмотрели худший сценарий

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Военное положение не будет превышать 30 дней, если Россия не начнет широкомасштабную военную агрессию, если же это произойдет, то военное положение уже не будет таким "мягким". С данным заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "BBC news Украина".

"Прогнозирую, что военное положение не превысит заявленный срок и не будет продолжаться при отсутствии полномасштабной военной агрессии... Если же такая агрессия состоится, то военное положение уже не будет таким мягким. Весь арсенал средств будет задействовано, согласно предоставленных Конституцией и законом полномочий", — подчеркнул он.

У Турчинова также поинтересовались, может ли Россия использовать военное положение для срыва выборов, например, устраивая провокации на границе, чтобы Украина продолжила военное положение и перенесла выборы, Турчинов ответил, что не исключает такого сценария.

Секретарь СНБО отметил, что, судя по заявлениям президента РФ Владимира Путина, он очень надеется на то, что президент Украины Петр Порошенко уйдет с поста президента, и именно на это работает.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент потребовал, чтобы Путин немедленно освободил украинских моряков и политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Если Кремль не выполнит это требование, то ЕП прибегнет к жесткому ответу в виде новых санкций.