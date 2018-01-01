"Если РФ нападет на Украину ...": у Порошенко рассмотрели худший сценарий

Военное положение не будет превышать 30 дней, если Россия не начнет широкомасштабную военную агрессию, если же это произойдет, то военное положение уже не будет таким "мягким". С данным заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "BBC news Украина".
"Прогнозирую, что военное положение не превысит заявленный срок и не будет продолжаться при отсутствии полномасштабной военной агрессии... Если же такая агрессия состоится, то военное положение уже не будет таким мягким. Весь арсенал средств будет задействовано, согласно предоставленных Конституцией и законом полномочий", — подчеркнул он.
Секретарь СНБО отметил, что, судя по заявлениям президента РФ Владимира Путина, он очень надеется на то, что президент Украины Петр Порошенко уйдет с поста президента, и именно на это работает.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент потребовал, чтобы Путин немедленно освободил украинских моряков и политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Если Кремль не выполнит это требование, то ЕП прибегнет к жесткому ответу в виде новых санкций.