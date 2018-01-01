В Украине завершаются военные сборы: когда резервистов отпустят домой

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В Украине продолжается подготовка резервистов в учебных центрах в рамках масштабных военных сборов, которые проводятся в связи с веденным военным положением. Уже к рождественским праздникам военнообязанных обещают отпустить домой, если снизятся угрозы вторжения агрессора на территорию Украины.

О том, когда резервистов, участвующих в масштабных военных сборах, отпустят домой сообщили в Генштабе ВСУ, передает ONLINE.UA.

В ВСУ уточнили, что в рамках масштабных военных сборов к подготовке в учебных центрах было привлечено более трех тысяч военнообязаных со всей Украины. Они проходят подготовку в восьми учебных центрах.

В Генштабе подчеркнули, что на сегодняшний день качество подготовки резервистов в разы улучшилось по сравнению с прошлыми годами. Военную подготовку им проводят опытные офицеры и сержанты учебных центров, большая часть которых принимала участие в ООС. Во время прохождения учебных сборов резервисты получают и восстанавливают практические навыки ведения боя и пополняют свой боевой опыт, полученный на прошлых учениях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер призвал власти Украины не продлевать военное положение в стране — в Минобороны его уверили, что успеют завершить все запланированные мероприятия до 26 декабря.