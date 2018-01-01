Forbes сделал впечатляющий прогноз относительно карьеры Усика

Авторитетное издание Forbes обнародовало список боксеров, которые в будущем могут стать крупным источником доходов — в него попал абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (90,7 кг) — украинец Александр Усик, передает ONLINE.UA.

По прогнозу издания, в следующем году украинец может сделать несколько шагов к тому, чтобы стать крупным источником денег в мире бокса. Но для этого ему нужно перейти в супертяжелый вес.

"Наиболее выгодными потенциальными соперниками Александра является Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа... Усик может попытаться убедить вернуться на ринг Андре Уорда. Если Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе, то его заработок может подняться до уровня Сауля Альвареса или Энтони Джошуа", — сказано в сообщении.

Forbes отмечает, что сейчас Усик зарабатывает не так много денег.

Напомним, украинский боксер Александр Усик занял третье место в мировом рейтинге лучших боксеров по версии авторитетного портала BoxRec. Абсолютный чемпион мира значительно улучшил свои позиции после эффектной победы над британцем Тони Беллью, в бою с которым Усик защитил все свои чемпионские пояса.

Ранее ONLINE.UА публиковал зрелищное видео нокаута, в который Александр Усик отправил Тони Беллью во время супербоя в Манчестере 10 ноября. После поражения британец заявил о завершении карьеры, отметив, что проиграл лучшему.