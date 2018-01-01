ОККО и WOG резко снизили цены на бензин

ОККО и WOG резко снизили цены на бензин

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Фото: pixabay.com

В сетях ОККО и WOG 19 декабря цены на бензин были снижены сразу на 1 гривну за литр, дизтопливо подешевело на 50 копеек. Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка, передает ONLINE.UA.

"В частности, стоимость бензина марки А-92 опустилась с 30,99 грн/л до 29,99 грн/л. Цена на бензин А-92 в этих сетях впервые с января 2018 года уменьшилась ниже 30,00 грн/л. Цена на А-95 снизилась с 31,99 грн/л до 30,99 грн/л",— сказано в сообщении.

Указано, что последние несколько лет цены горючего в сетях ОККО и WOG снижаются или повышаются обычно на 50 коп/л, такого же резкого снижения цен за один день не наблюдалось с апреля 2015 года.

Цены на дизельное топливо снизились с 31,49 до 30,99 грн/л.

Кроме того, сообщается, что за последние полтора месяца (с 1 ноября) цены на бензин в этих сетях снизились на 4 грн/л, а на ДТ — на 2,5 грн/л. На 1 грн/л и 0,75 грн/л бензины подешевели в сети UPG и Glusco соответственно, а на станциях "Нефтек" все виды горючего подешевели на 2 грн/л.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Национальном банке Украины заявили, что из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Источник: ONLINE.UA Теги: ОККО, WOG, бензин, цены
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