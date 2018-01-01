ОККО и WOG резко снизили цены на бензин

В сетях ОККО и WOG 19 декабря цены на бензин были снижены сразу на 1 гривну за литр, дизтопливо подешевело на 50 копеек. Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе
"В частности, стоимость бензина марки
А-92опустилась с 30,99 грн/лдо 29,99 грн/л. Цена на бензин А-92в этих сетях впервые с января 2018 года уменьшилась ниже 30,00 грн/л. Цена на А-95снизилась с 31,99 грн/лдо 30,99 грн/л",— сказано в сообщении.
Указано, что последние несколько лет цены горючего в сетях ОККО и WOG снижаются или повышаются обычно на
Цены на дизельное топливо снизились с 31,49 до
Кроме того, сообщается, что за последние полтора месяца (с 1 ноября) цены на бензин в этих сетях снизились на
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Национальном банке Украины заявили, что из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.