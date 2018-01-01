Приметы на Новый год 2019: как привлечь богатство и удачу

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Как Новый год встретишь — так его и проведешь. В этой поговорке есть глубокий месендж с посылом на суеверия и приметы, которые существуют вокруг этого волшебного праздника. Как привлечь богатство и удачу на Новый год 2019, что можно и что нельзя делать перед праздником, как правильно провести новогоднюю ночь, чтобы задобрить символ грядущего года Желтую Земляную Свинью — в материале ONLINE.UА.

Суеверия и приметы на Новый год 2019

Желтая Земляная Свинья готовит светлое будущее для всех в новом 2019 году, кто не поленится и будет много трудиться. И чтобы судьба была к вам благосклонна, попробуйте следовать нехитрым рекомендациям по празднованию Нового года 2019, чтоб привлечь удачу и богатство.

Незадолго до новогодней ночи следует избавиться от всех долгов. 31 декабря, перед наступлением Нового года 2019, не стоит одалживать деньги или вещи — есть риск лишиться финансового благополучия и приятных покупок в новом году.

Для того, что Новый год 2019 был богатым, положите в карман на время празднования новогодней ночи крупную купюру. Привлечь богатство также поможет пиалка с монетами и зерном, которую следует поставить на новогодний стол вместе с праздничными деликатесами.

Обеспечить себе разнообразие в наступающем году можно с помощью нарядов — считается, что если в новогоднюю ночь несколько раз изменить хотя бы какую-то часть костюма, то в новом году будет насыщенная жизнь с множеством приятных событий. Порвать или испачкать новогодний наряд — плохая примета, символизирующая проблемы в личной жизни вплоть до разрыва отношений с любимым человеком.

Как привлечь удачу и богатство на Новый год 2019: интересные ритуалы

В новогоднюю ночь по традиции принято загадывать желания и пить шампанское за удачный следующий год. Но есть еще несколько интересных ритуалов, способствующих исполнению желаний.

Если хотите привлечь богатство, то положите монетку на дно бокала с шампанским и выпейте его под бой курантов. После этого монету нужно переложить в укромное место и хранить весь год.

Хозяйкой 2019 года будет Желтая Земляная Свинья, поэтому если перед Новым годом купить копилку в виде свинки и поставить ее на видное место, то в доме обязательно будут водиться деньги.

Чтобы обеспечить себе год без хлопот, перед Новым годом нужно освободиться от груза накопленных обид и разочарований, простив всех обидчиков.

И главное, не забывайте, хорошее настроение и приятная компания станут вашими лучшими и самыми сильными талисманами на счастливый и богатый Новый год 2019!

Ранее ONLINE.UА сообщал, как нужно правильно встречать Новый год 2019, что надеть и что поставить на новогодний стол, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью.