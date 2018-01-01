"Это новая провокация Украины": у Путина выступили со скандальным заявлением

Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении снова отправить военные корабли через Керченский пролив является свидетельством подготовки новой "провокации", передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Это просто объявления очередной провокации. Оно вполне безответственное и призвано лишь ухудшить ситуацию, при том, что многие из партнеров Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", — заявила Захарова.

Кроме того, дипломатка добавила, что этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация — это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине". По ее словам, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а дислоцированные там силы охраняют Крымский мост.