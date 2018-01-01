"Это новая провокация Украины": у Путина выступили со скандальным заявлением

"Это новая провокация Украины": у Путина выступили со скандальным заявлением

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Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении снова отправить военные корабли через Керченский пролив является свидетельством подготовки новой "провокации", передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Это просто объявления очередной провокации. Оно вполне безответственное и призвано лишь ухудшить ситуацию, при том, что многие из партнеров Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", — заявила Захарова.
 
Кроме того, дипломатка добавила, что этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация — это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине". По ее словам, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а дислоцированные там силы охраняют Крымский мост.
"Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Расположенные там силы используются для охраны Крымского моста... Эти силы также используются для обеспечения безопасности судоходства", — сказала Захарова.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Кремль, РФ, Азовское море, корабли
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