"Это новая провокация Украины": у Путина выступили со скандальным заявлением

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова утверждает, что заявления главы СНБО Украины Александра Турчинова о намерении снова отправить военные корабли через Керченский пролив является свидетельством подготовки новой "провокации", передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".
"Это просто объявления очередной провокации. Оно вполне безответственное и призвано лишь ухудшить ситуацию, при том, что многие из партнеров Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", — заявила Захарова.
Кроме того, дипломатка добавила, что этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация — это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине". По ее словам, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а дислоцированные там силы охраняют Крымский мост.
"Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Расположенные там силы используются для охраны Крымского моста... Эти силы также используются для обеспечения безопасности судоходства", — сказала Захарова.
Как сообщал ONLINE.UA, военное положение не будет превышать 30 дней, если Россия не начнет широкомасштабную военную агрессию, если же это произойдет, то военное положение уже не будет таким "мягким".