Курс валют на сегодня 20 декабря - доллар стал дешевле, евро подешевел

Курс валют на сегодня 20 декабря - доллар стал дешевле, евро подешевел

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На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 20 декабря цена доллара США составит 27 гривен 72 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 13 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 61 копейка, что в свою очередь на 7 копеек меньше чем в среду, 19 декабря.

В среду, 19 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.66/27.62 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.55/31.5 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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