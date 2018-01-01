Штаб ООС: боевики усиливают обстрелы на Донецком направлении

Штаб ООС: боевики усиливают обстрелы на Донецком направлении

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. Боевики усиливают обстрелы на Донецком направлении. Так, на протяжении 19 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

Отмечается, что для подавления огневых провокаций противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.

От начала этого дня враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение минувших и текущих суток нет.
Напомним, недавно официальный Киев передал в Европейский суд по правам человека подробную информацию о российских военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что так называемая "мисс ДНР" Анастасия Бабир выступила с неожиданным призывом к боевикам Донбасса. Она обратилась к российским военным и попросила их уехать с Донбасса, так как нет совсем никаких надежд на лучшее.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: обстрелы, Донбасс, боевики, ВСУ
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