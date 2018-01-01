Штаб ООС: боевики усиливают обстрелы на Донецком направлении

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. Боевики усиливают обстрелы на Донецком направлении. Так, на протяжении 19 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.
Отмечается, что для подавления огневых провокаций противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.