США выдвинули Германии жесткое требование по "Северному потоку-2"

США выдвинули Германии жесткое требование по "Северному потоку-2"

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Фото: pixabay.com

Официальный Вашингтон требует от правительства ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток — 2". С таким жестким заявлением выступил посол США в Германии Ричард Гренелл, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Проект является бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушения европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения... В то же время российская сторона продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины",— добавляет он.

По словам американского дипломата, газопровод позволит России усилить влияние на Европу. По его мнению, Москва направит полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "растет агрессивность".

Стоит отметить, что ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не намерен уступать призывам США и Украины, а также политиков Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства "Северного потока-2". Прокладка газопровода возможна, если при этом сохранятся ключевые интересы Киева, подчеркнул Альтмайер. Берлин относит к ним сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский газопровод "Северный поток-2", который должен пролегать через Балтийское море, не направлен на интерес европейских потребителей, поэтому не должен быть воплощенным и запущенным. Кроме того, он полностью перекроит энергетическую карту Европы.

Источник: ONLINE.UA Теги: Германия, США, РФ, Північний потік -2
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