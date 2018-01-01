США выдвинули Германии жесткое требование по "Северному потоку-2"

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Официальный Вашингтон требует от правительства ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток — 2". С таким жестким заявлением выступил посол США в Германии Ричард Гренелл, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Проект является бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушения европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения... В то же время российская сторона продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины",— добавляет он.

По словам американского дипломата, газопровод позволит России усилить влияние на Европу. По его мнению, Москва направит полученные миллиарды евро на "дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения", в котором "растет агрессивность".

Стоит отметить, что ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не намерен уступать призывам США и Украины, а также политиков Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства "Северного потока-2 ". Прокладка газопровода возможна, если при этом сохранятся ключевые интересы Киева, подчеркнул Альтмайер. Берлин относит к ним сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года.