США выдвинули Германии жесткое требование по "Северному потоку-2"

Официальный Вашингтон требует от правительства ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток — 2". С таким жестким заявлением выступил посол США в Германии Ричард Гренелл, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.
"Проект является бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушения европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения... В то же время российская сторона продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины",— добавляет он.
Стоит отметить, что ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не намерен уступать призывам США и Украины, а также политиков Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства "Северного
Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский газопровод "Северный