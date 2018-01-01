Возможно ли объединение России и Беларуси - в Кремле сделали заявление

Володимир Путін та Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. Однако в Кремле утверждают, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Соответствующее распоряжение опубликовали на интернет-портале правовой информации РФ, передает ONLINE.UA. "Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства и постановлением высшего государственного совета Союзного государства",

– говорится в документе. Стоит отметить, что военная доктрина Союзного государства была принята на основе доктрин РФ и Беларуси в 2001 году. Россия приняла новую редакцию 2014 года. Однако сейчас Минск также планирует изменить свой стратегический документ. Следовательно член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей национального собрания Беларуси Зигмунд Валевач предположил, что Союзное государство также должно рассмотреть новую редакцию военной доктрины.

Союзное государство — это надгосударственное образование, включающее в себя Россию и Беларусь, с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, которое поэтапно организуется.

Как сообщал ONLINE.UA, Лукашенко считает, что Россия планирует инкорпорировать его страну в состав РФ под предлогом "глубокой интеграции".