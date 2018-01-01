США ввели новые мощные санкции против РФ - первые подробности

Фото: pexels.com

Американские власти ввели новые санкции в ответ на постоянное игнорирование Россией международных норм. Это решение приняло Управление внешних активов Министерства финансов США (OFAC), передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

OFAC анонсировало новые ограничения в отношении бывшего офицера Главного разведывательного управления России, который действовал в интересах российского олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, санкции также коснутся 15 членов ГРУ из-их их участия в широком спектре преступной деятельности, в том числе за попытки вмешаться в выборы в США в 2016 году.

"Казначейство распространит санкции на сотрудников российской разведки, задействованных в кибер-операциях, вмешательстве в выборы 2016 года и широкому кругу других преступлений" — сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Также указано, что бывшего ГРУшника Виктора Бояркина США внесли в санкционный список из-за его непосредственной работы на Дерипаску, также его обвиняют в финансировании в Черногории одной из политических партий перед выборами 2016 года.

Как сообщает ONLINE.UA, ранее в официальном журнале ЕС опубликовали решение о введении санкций против причастных к фейковым "выборам" в ОРДЛО, которые были проведены 11 ноября на Донбассе. В список вошли девять человек, представляющих "администрации ЛНР и ДНР".