Шокирующая цифра: эксперты прогнозируют стремительный рост цен на жилье

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В Конфедерации строителей Украины (КБУ) прогнозируют, что цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реалии 2018 года частично будут проходить в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут расти постепенно. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", — прогнозируют эксперты.

Отмечается, что на цены в следующем году будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цены на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.

КСУ также планирует совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства пересмотреть ряд государственных строительных норм, а также завершить обсуждение законопроектов о защите пострадавших инвесторов и о долгостроях.

Стоит отметить, что в 2019 году Нацбанк рассчитывает на рост темпов кредитования в сфере недвижимости. При этом темпы кредитования населения выросли в 2018 году на 40%, сообщает КБУ со ссылкой на НБУ.

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