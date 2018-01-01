"Вы знаете, что мы можем сделать": власти США пригрозили Евросоюзу

Власти Штатов уверяют, что имеют инструменты противодействия реализации проекта "Северный
Чиновник подчеркнул, что в США осознают риски и последствия от реализации проекта.
"Мы четко представили нашу позицию нашим союзникам по НАТО и европейским партнерам. Мы считаем, что это очень плохая идея, учитывая как безопасность и диверсификацию источников энергии", – заявил он.
По его словам, на дальнейшие шаги Вашингтона в этом направлении нужно еще подождать. Однако европейские политики знают, какие инструменты имеет США для противодействия "Северному
"Я еще не готов озвучивать что-то в этом вопросе от американского правительства. Могу лишь повторить решительную и последовательную позицию, которая указывает, что "Северный
поток-2" является очень плохим проектом для Европы", – добавил Салливан.
Как известно, строительство газопровода "Северный
Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного