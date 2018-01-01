"Вы знаете, что мы можем сделать": власти США пригрозили Евросоюзу

"Вы знаете, что мы можем сделать": власти США пригрозили Евросоюзу

  |  Политика   |   Читати українською
Джон Салліван (фото — flickr.com)

Власти Штатов уверяют, что имеют инструменты противодействия реализации проекта "Северный поток-2". В Вашингтоне говорят, что европейские страны знают о возможности США в этой ситуации. С данным заявлением выступил заместитель госсекретаря Джон Салливан во время своего визита в Варшаву, передает ONLINE.UA со ссылкой на PAP.

Чиновник подчеркнул, что в США осознают риски и последствия от реализации проекта.

"Мы четко представили нашу позицию нашим союзникам по НАТО и европейским партнерам. Мы считаем, что это очень плохая идея, учитывая как безопасность и диверсификацию источников энергии", – заявил он.

По его словам, на дальнейшие шаги Вашингтона в этом направлении нужно еще подождать. Однако европейские политики знают, какие инструменты имеет США для противодействия "Северному потоку-2".

"Я еще не готов озвучивать что-то в этом вопросе от американского правительства. Могу лишь повторить решительную и последовательную позицию, которая указывает, что "Северный поток-2" является очень плохим проектом для Европы", – добавил Салливан.

Как известно, строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено до конца 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного потока-2" Путина уже ничего не будет останавливать и он может пойти на Киев. В Кремле назвали эти заявления Моравецкого неудачной инсинуацией.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, ЕС, РФ, Північний потік -2
Новости других СМИ
Путин признался, с кем обсуждал освобождения украинских моряков
Путин признался, с кем обсуждал освобождения ук...
"Рассчитывали, что кто-то погибнет": Путин прокомментировал нападение РФ в Азовском море
"Рассчитывали, что кто-то погибнет": ...
Ким Чен Ын поставил Трампу ультиматум
Ким Чен Ын поставил Трампу ультиматум
"Это победа для Путина": в ЕС жестко раскритиковали решение США
"Это победа для Путина": в ЕС жестко ...
"Это ужасная ошибка": американские сенаторы бьют тревогу из-за скандального решения Трампа
"Это ужасная ошибка": американские се...
Курс валют на сегодня 20 декабря - доллар стал дешевле, евро подешевел
Курс валют на сегодня 20 декабря - доллар стал ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи