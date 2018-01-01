"Вы знаете, что мы можем сделать": власти США пригрозили Евросоюзу

Власти Штатов уверяют, что имеют инструменты противодействия реализации проекта "Северный поток-2 ". В Вашингтоне говорят, что европейские страны знают о возможности США в этой ситуации. С данным заявлением выступил заместитель госсекретаря Джон Салливан во время своего визита в Варшаву, передает ONLINE.UA со ссылкой на PAP.

"Я еще не готов озвучивать что-то в этом вопросе от американского правительства. Могу лишь повторить решительную и последовательную позицию, которая указывает, что "Северный поток-2 " является очень плохим проектом для Европы", – добавил Салливан.

По его словам, на дальнейшие шаги Вашингтона в этом направлении нужно еще подождать. Однако европейские политики знают, какие инструменты имеет США для противодействия "Северному потоку-2 ".

"Мы четко представили нашу позицию нашим союзникам по НАТО и европейским партнерам. Мы считаем, что это очень плохая идея, учитывая как безопасность и диверсификацию источников энергии", – заявил он.

Чиновник подчеркнул, что в США осознают риски и последствия от реализации проекта.

Как известно, строительство газопровода "Северный поток-2 " через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено до конца 2019 года.