"Это победа для Путина": в ЕС жестко раскритиковали решение США

"Это победа для Путина": в ЕС жестко раскритиковали решение США

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

В ЕС выступили с жесткой критикой решения США вывести войска из Сирии. Так лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт отметил, что этот шаг ослабит европейцев и станет победой для России и других заинтересованных сторон в Сирии, передает ONLINE.UA.

"Это победа для России, Ирана, Турции, поддерживаемых Турцией вооруженных групп и сирийского режима. Не удивительно, что это делает европейцев более уязвимыми — и демонстрирует, насколько неправильным является то, что мы не имеем силы обороны, способной помочь стабилизировать наше непосредственное соседство", — заявил Вергофстадт.

Отметим, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране. Впоследствии было официально подтверждено, что США начали вывод войск из Сирии на фоне начала новой фазы кампании против ИДИЛ. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.
Как сообщал ONLINE.UA, американские сенаторы жестко раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они утверждают, что это угрожает безопасности США, а также придает смелости "Исламскому государству".
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Сирия, ЕС
Новости других СМИ
Путин признался, с кем обсуждал освобождения украинских моряков
Путин признался, с кем обсуждал освобождения ук...
"Рассчитывали, что кто-то погибнет": Путин прокомментировал нападение РФ в Азовском море
"Рассчитывали, что кто-то погибнет": ...
Ким Чен Ын поставил Трампу ультиматум
Ким Чен Ын поставил Трампу ультиматум
"Вы знаете, что мы можем сделать": власти США пригрозили Евросоюзу
"Вы знаете, что мы можем сделать": вл...
"Это ужасная ошибка": американские сенаторы бьют тревогу из-за скандального решения Трампа
"Это ужасная ошибка": американские се...
Курс валют на сегодня 20 декабря - доллар стал дешевле, евро подешевел
Курс валют на сегодня 20 декабря - доллар стал ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги