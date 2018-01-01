"Это победа для Путина": в ЕС жестко раскритиковали решение США

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В ЕС выступили с жесткой критикой решения США вывести войска из Сирии. Так лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт отметил, что этот шаг ослабит европейцев и станет победой для России и других заинтересованных сторон в Сирии, передает ONLINE.UA.

"Это победа для России, Ирана, Турции, поддерживаемых Турцией вооруженных групп и сирийского режима. Не удивительно, что это делает европейцев более уязвимыми — и демонстрирует, насколько неправильным является то, что мы не имеем силы обороны, способной помочь стабилизировать наше непосредственное соседство", — заявил Вергофстадт.

Отметим, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и отметил, что борьба с исламистами была единственной причиной присутствия американских войск в стране. Впоследствии было официально подтверждено, что США начали вывод войск из Сирии на фоне начала новой фазы кампании против ИДИЛ. По данным СМИ, США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.