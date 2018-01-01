Ким Чен Ын поставил Трампу ультиматум

Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что проведет денуклеаризацию, только если США первыми устранят ядерную угрозу со своей стороны. Соответствующее заявление обнародовало Корейское центральное агентство, передает ONLINE.UA.

Указано, что жесткое требование КНДР к Белому дому первыми отказаться от ядерного оружия было объявлено на фоне ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, которые зашли в тупик.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Позже стало известно, что чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне признали, что Вашингтон не имеет данных о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.