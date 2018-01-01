Третьяков рассказал, на какие цели пошли субвенции для Святошино

Олександр Третьяков

Отдельные важные проекты и программы в Святошинском районе, которые не предусмотрены в городском бюджете, финансируются за счет дополнительного финансирования (субвенции) из государственного и городского бюджетов, которое может предоставляться по запросу депутата от соответствующего мажоритарного округа. Об этом в интервью изданию «KievVlast» заявил народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков, избранный по столичному мажоритарному округу №219 (Святошинский район), сообщает ONLINE.UA.

Третьяков отметил, что в 2015 году из государственного бюджета было выделено 5 млн. грн. В 2016 году — 17 млн. грн. целевой субвенции, в 2017-м — 20 млн. грн.

«В этом году из государственного бюджета было выделено 10 млн. грн, и, по моему обращению к Киевскому городскому голове Виталию Кличко, увеличено финансирование района из городского бюджета еще более чем на 40 млн. грн. Благодаря этому мы смогли сохранить темпы развития и развития инфраструктуры района», — подчеркнул он.

Третьяков также привел примеры, на какие цели идут средства из субвенций для района.

«Например, в этом году для начальных классов школ были приобретены мультимедийные доски, оборудованы компьютерные классы, сделаны капитальные ремонты в школах и садиках, приобретена снегоуборочная техника. Отдельно могу выделить мероприятия по энергоэффективности. Это направление в районе реализуется уже третий год подряд. Утепляются учебные заведения, учреждения здравоохранения. На ремонты последних, кстати, также были потрачены деньги из целевой субвенции. Также в этом году после реконструкции был открыт кинотеатр «Лейпциг». Это, кстати, один из старейших коммунальных кинотеатров. Благодаря его реконструкции нам удалось возродить очаг культуры в районе», — заявил народный депутат.