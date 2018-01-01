Путин признался, с кем обсуждал освобождения украинских моряков

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится о освобождении 24 украинских моряков, передает ONLINE.UA.

"По обмену, мы этим занимались. Вот господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати говоря, постоянно этим занимается, и недавно приезжал в Москву, и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море, но я уже сказал, этот вопрос можно будет решать только после завершения уголовного дела", — сказал он.

Кроме того, глава Кремля цинично добавил, что оказывает гуманитарную и другую помощь Донбассу, чтобы людей там "окончательно не раздавили", по его словам, он и дальше будет "помогать".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, не может служит основанием для отмены следствия по делу "о незаконном пересечении границы РФ".