Вы будете удивлены: эксперты выбрали лучшую елку Европы

Вы будете удивлены: эксперты выбрали лучшую елку Европы

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Фото: pixabay.com

Первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы, составленного сайтом "European Best Destinations", заняла главная елка Украины, передает ONLINE.UA.

Второе и третье места в рейтинге заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.

"Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок в Европе на Софийской площади", — указывают авторы рейтинга.

Вы будете удивлены: эксперты выбрали лучшую елку Европы (1)

Следует отметить, что на фотографии изображена новогодняя елка-2016/17 на Софийской площади. Новую елку торжественно открыли в Киеве 19 декабря.

Что интересно, рейтинг, в который вошли 16 городов, составили на основе отзывов путешественников со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские елки.
Напомним, ранее в Германии, в городе Дортмунд, установили самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров. Монтаж дерева длился целый месяц.
Ранее ONLINE.UА сообщал, как украинцы будут отдыхать на праздники и на Новый год.
Источник: ONLINE.UA Теги: елка, рейтинг, Европа, Рождество
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