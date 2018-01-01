Вы будете удивлены: эксперты выбрали лучшую елку Европы

Первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы, составленного сайтом "European Best Destinations", заняла главная елка Украины, передает ONLINE.UA.
Второе и третье места в рейтинге заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.
"Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок в Европе на Софийской площади", — указывают авторы рейтинга.
Следует отметить, что на фотографии изображена новогодняя