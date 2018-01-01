Вы будете удивлены: эксперты выбрали лучшую елку Европы

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Первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы, составленного сайтом "European Best Destinations", заняла главная елка Украины, передает ONLINE.UA.

Второе и третье места в рейтинге заняли рождественские елки в Вильнюсе и Риме.

"Столица Украины — идеальное место для путешественников, которые ищут подлинность, снег, традиции. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых елок в Европе на Софийской площади", — указывают авторы рейтинга.

Следует отметить, что на фотографии изображена новогодняя елка-2016 /17 на Софийской площади. Новую елку торжественно открыли в Киеве 19 декабря.

Что интересно, рейтинг, в который вошли 16 городов, составили на основе отзывов путешественников со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские елки.

Напомним, ранее в Германии, в городе Дортмунд, установили самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 метров. Монтаж дерева длился целый месяц.