"Хотим мира в Украине": Путин шокировал новым заявлением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в вопросе урегулирования отношений между Украиной и РФ, дело не в персоналиях, а в отношение к людям. Кроме того, он цинично добавил, что Россия хочет "мира в Украине", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия киевской власти, растет, в том числе вырос за нынешний год", — сказал Путин.

Также он назвал этот факт "естественными связями", а текущую украинскую власть "русофобами, которые не понимают интерес своего народа".

Напомним, глава Кремля уверен, что "провокация" в Керченском проливе предусматривала гибель украинских моряков. Об этом он заявил во время итоговой годовой пресс-конференции, отвечая на один из вопросов.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Москва не исключает, что из-за нападения на украинские корабли против России будут введены новые санкции. Но в МИД РФ дерзко заявили, что Россию санкции уже не волнуют.