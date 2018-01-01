Рада наконец-то приняла законопроект об изменении названия УПЦ МП

"Проект № 5309 обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указывать в своем полном статуном названии принадлежность к религиозной организации за пределами Украины – "руководящий центр которой находится в государстве, которое законом признано таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировала территорию Украины", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в Московском патриархате продолжают не признавать результаты Объединительного собора в Украине. Там уверяют, что провозглашение создания единой украинской православной церкви не имеет никакого значения, а УПЦ МП "жива и продолжает функционировать" в Украине. С таким заявлением недавно выступил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Напомним, на Объединенном соборе 15 декабря в Киеве произошло историческое событие для Украины — там объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он уже объявил, что кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава УПЦ МП Онуфрий лишился титула митрополита Киевского — отныне он только митрополит Русской православной церкви в Украине.