Известные американские компании Google и Facebook обязали выплатить 455 тысяч долларов штрафа. Данное решение принял суд штата Вашингтон. Корпорации обвиняют в том, что они не сохранили на своих ресурсах записи о заказчиках политической рекламы, передает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

"Генпрокурор штата Боб Фергюсон заявил, что Google должен выплатить 217 тысяч, а Facebook 238 тысяч долларов за двумя судебными исками, в которых компанию обвиняют в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.В частности, по свидетельству обвинения, кандидаты на политические должности и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google 1,5 миллиона долларов, а Facebook — 5,1 миллиона долларов", — сказано в сообщении.

К слову, в Facebook утверждают, что компания довольна урегулированием дела и намерена в дальнейшем выполнять требования штата.

Как сообщал ONLINE.UA ранее администрация Google подтвердила информацию о том, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями Gmail, иногда могут быть прочитаны разработчиками приложений.